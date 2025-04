Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın Xalq artisti Naibə Allahverdiyevayanın qardaşı Arif Kərimov Rusiyada qəfil insult keçirərək vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, xəbəri ARB-tv-də yayımlanan "Elgizlə izlə" verilişində alıb.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

