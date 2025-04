Myanmada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3354 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ zamanı 4860 nəfər yaralanıb, 220 nəfər isə itkin düşüb.

Martın 28-də baş verən ilk yeraltı təkanların gücü 7,7 bal təşkil edib. Daha sonra 6,4 bal həcmində ikinci zəlzələ baş verib.

Təbii fəlakət həmçinin, Tailand, Banqladeş, Hindistan, Laos və Çində də hiss edilib.

