13-15 yaşlı uşaqlar niyə təhlükədədir? - Psixoloq danışdı

Son illərdə 13-15 yaş arası uşaqlarla bağlı gündəmdə olan hadisələr, xüsusilə də zorakılıq, hamiləlik və evdən qaçmalar kimi ağır mövzular cəmiyyətdə narahatlıq doğurur. Bəs günahkar ailədir, yoxsa bunlar artıq azyaşlıların özləri üçün yeni əyləncəyə çevrilib?

Psixoloq Zeynəb Əyyubova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, azyaşlılarla bağlı baş verənlər cəmiyyətin artıq bu məsələyə ciddi yanaşmalı olduğunun göstəricisidir:

"Bu yaş dövrü, yəni yeniyetməlik uşağın nə uşaq, nə də tam yetkin olmadığı bir mərhələdir və çox həssas dövrdür. Əgər bu yaşda bir uşaq bu cür hallara düşürsə, burada təkcə ailəni günahlandırmaq və ya uşağı qınamaq problemi həll etmir. Bu, həm ailənin, həm məktəbin, həm də cəmiyyətin birgə məsuliyyətidir. Uşaqlar boşluqdan, diqqətsizlikdən, emosional baxımdan dəyərsiz hiss etdiklərindən belə yanlış yollara yönəlirlər".

Psixoloq ailələrin övladlarını “yaxşı oxuyur”, “çox danışmır”, “evdədir” deyə rahat buraxmasını da qınayıb:

"Bir uşağın otağına çəkilib saatlarla internetdə nə etdiyini, kimlərlə yazışdığını, nələr izlədiyini bilməmək ciddi riskdir. Sosial şəbəkələrdə uşaqlara cazibədar görünən, amma təhlükə saçan “trendlər”, tanımadığı insanlarla qurduğu emosional bağlar onu çox asanlıqla manipulyasiya olunan hala gətirə bilir".

Z.Əyyubova qızların necə tərbiyəli edilməsi ilə bağlı deyib ki, əsas məsələ təkcə nə geyindiyi, kimlə dostluq etdiyi deyil, onun özünü necə hiss etdiyi, özünü sevməyi, “yox” deməyi, təhlükəni ayırd etməyi öyrətməkdir:

"Ailə içində sevgi, anlayış və güvən mühiti olduqda, uşaq başına bir problem gələndə qorxub susmur, valideynə açılır. Uşaqlara qadağa qoymaqla yox, səbəbini izah etməklə, dinləməklə, onunla dost olmağa çalışmaqla yaxın durmaq lazımdır. Biz qızlarımıza dəyər verdikcə onların da özlərinə və gələcəklərinə verdiyi dəyər artır".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

