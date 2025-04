Rubio Avropa İttifaqına Ukrayna ilə bağlı çağırış etdi

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Avropa İttifaqına Ukrayna ilə bağlı çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Avropanı Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı konkret təkliflər təqdim etməyə çağırıb. Rubio sosial media hesabında, “Avropa Ukrayna xalqının təhlükəsizliyinə dair razılaşmalar üçün konkret təkliflər hazırlamalıdır. Az danışıb daha çox iş görmək lazımdır” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Bloomberg” xəbər agentliyi Fransa və Böyük Britaniyanın Ukrayna ilə bağlı mövqeyi barədə xəbər dərc etmişdi. Xəbərdə deyilir ki, Fransa prezidenti Emmanuel Makron və Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer 37 ölkəni Ukraynada sülhməramlılar yerləşdirməyə və Kiyevə təhlükəsizlik təminatı verməyə hazır olan dövlətlərin koalisiyasının yaradılmasına cəlb etməyə çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.