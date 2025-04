Pezeşkian köməkçisini işdən çıxardı - SƏBƏB

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian köməkçisi Şəhram Dəbirini lüks səyahətə getdiyi üçün vəzifəsindən azad edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

M.Pezeşkian məsələ ilə bağlı açıqlamasında bildirib ki, Dəbirinin Novruz bayram tətilində Antarktidaya lüks səyahətə getdiyi müəyyənləşib: "Kasıbların çox olduğu bir ölkədə vəzifəli şəxslərin öz vəsaitləri hesabına olsa belə, bahalı əyləncə səyahətlərə getməsi müdafiə edilə və ya haqlı sayıla bilməz. Bu, səlahiyyətlilərin sadə həyat standartları ilə uyğun deyildir".

Qeyd edək ki, Şəhram Dəbirinin bayram tətilində Antarktidaya lüks səyahətə getdiyi və orada əylənməsinə dair mediada məlumatlar yayılıb. O, dövlətin deyil, öz maliyyə vəsaiti hesabına səyahətə çıxdığını bildirsə də, ancaq bu, qarşı tərəfi qane etməyib.

