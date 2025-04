İki bürcün həyatında yeni dövr başlayır

Aprel ayı astroloji baxımından mühüm enerjilərlə dolu olacaq. Bəzi bürclər keçmişlə vidalaşaraq yeni başlanğıclara addım atacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin bürclər Buğa və Əkizlərdir.

Buğa

Qoç bürcü mövsümünün təsiri 20 aprel 2025-ci ilə qədər Buğanı mənəvi oyanışa sürükləməyə davam edəcək. Bu dövr Buğa bürcünün daxili proseslərini daha dərindən dərk etməsinə və düşüncələrinə yönəlməsinə şərait yaradacaq. Sakitlik və təfəkkür ehtiyacı ön plana çıxacaq. Kainat Buğa bürcünün yaşadığı çətinliklərin fərqindədir və enerjisini necə xərclədiyinə diqqət etməsinin vacib olduğunu vurğulayır.

Əsəb, gərginlik və ümidsizlik kimi hisslər Buğalar üçün tez-tez müşahidə oluna bilər. Lakin bu duyğuların kökündə kədər, itki dayanır. Bu hisləri tam olaraq yaşamaq sağalma prosesinin əsasını təşkil edir. Keçmişi geridə qoymaq, gələcəyə daha aydın baxmağa kömək edəcək. Sabit bürc olan Buğa öyrəşdiyi şeylərdən ayrılmağı çətin hesab edə bilər. Ancaq bir dövrün sona çatdığını qəbul etmək və bu prosesi şərəflə yekunlaşdırmaq ona güc və müdriklik qazandıracaq.

Əkizlər

Aprel ayının ilk günləri Əkizlər üçün həyəcanlı və məqsədyönlü keçsə də, ayın sonlarına doğru hisslərində dəyişiklik müşahidə oluna bilər. Bu müddətdə intuisiya önəmli bələdçi olacaq. Astroloqlar Əkizlərə ayın ilk yarısını aktiv keçirməyi, sonrasında isə daha sakit bir rejimə keçməyi məsləhət görürlər. Duyğusal və ya mənəvi baxımdan tükənmiş hiss edə bilərsiniz. Özünüzə olan inamınızı yenidən qazanmalı, lazımsız əlaqələri kəsməli və dəyişiklikləri qəbul etməlisiniz.

