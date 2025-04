Mourinyonun "Qalatasaray"la bağlı proqnozu doğru çıxdı

"Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo futbolçularla görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyonun görüşdə "Qalatasaray"la bağlı dedikləri diqqət çəkib. “Fanatik” qəzetinin xəbərinə görə, Mourinyo futbolda sürprizlərin olduğunu və "Qalatasaray"la xal fərqinin enəcəyi barədə proqnozunun doğru çıxdığını ifadə edib. Mourinyonun sözlərinə görə, "Qalatasaray"la fərqin 3 xala enməsi onlara rahatlıq verməməlidir. Əksinə, "Fənərbaxça" intizamı əldən vermədən, səhvlərdən dərs çıxararaq mümkün olan ən yaxşı şəkildə qalan matçlarda qələbə qazanmalıdır.

O, “Artıq hər matç finaldır. Ona görə də biz matç-maç irəliləyəcəyik. “Qalatasaray”a məğlubiyyət sizin qələbə əzminizi artırdı. Bunu mövsümün sonuna qədər davam etdirək və çempionluğa yüksələk” - deyə bildirib.

