Kremldən İstanbuldakı ABŞ-Rusiya görüşü barədə açıqlama

Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov İstanbulda keçirilən Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətləri arasındakı görüşlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, tərəflər Ukrayna böhranını müzakirə etməyiblər. Peskov vurğulayıb ki, tərəflər yalnız ikitərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasına diqqət yetiriblər. O, "Rusiya və ABŞ xarici işlər nazirlikləri arasında aparılan bu danışıqlar yalnız ikitərəfli münasibətlərin qurulması və normallaşdırılması ilə bağlıdır. Bu görüşdə Ukraynada problemin həlli məsələsi müzakirə olunmur", - deyə bildirib.

Peskov həmçinin bildirib ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin Rusiyanın Çini Ukraynadakı münaqişəyə cəlb etməyə çalışması ilə bağlı sözləri həqiqəti əks etdirmir. Pekin bu böhranda həmişə balanslı mövqe tutub.

