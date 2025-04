Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrına yeni direktor müavini təyin olunub.

Metbuat.az Kulis.az-a istinadən xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə, mədəniyyət naziri Adil Kərimli bununla bağlı əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Arzu Asif oğlu Rzayev sözügedən vəzifəyə təyin olunub.

