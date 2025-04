Jurnalist Anar Həsənov Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında fəaliyyət göstərən Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsində böyük məsləhətçi vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bundan əvvəl AzTV, ANS, "Lider" TV və "Real" TV kimi tanınmış televiziya kanallarında jurnalist kimi fəaliyyət göstərib.

