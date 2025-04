Aprelin 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pensiya vəsaitləri artıq təqaüdçülərin bank hesablarına köçürülüb.

Qeyd edək ki, digər bölgələrdə pensiya ödənişlərinin aprelin 20-dən 28-dək mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

