Elnur Musayevə yüksək vəzifə verildi - FOTO

Baş Prokurorluğun idarə rəisi Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyasının İdarəetmə Şurasına seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

2025-ci ilin mart ayının 19-da Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinin rəisi Elnur Musayev Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyasının rəhbər qurumu olan İdarəetmə Şurasına fəaliyyətə başlayıb.

Şuranın üzvləri Beynəlxalq təşkilatın üzv dövlətlərinin konfransında seçilərək Azərbaycanlı nümayəndə ilə yanaşı Avstriya, ABŞ, Çin, Qətər, İordaniya, Kot Divuar və BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlığa qarşı mübarizə Təşkilatının nümayəndələrini əhatə edir.

Həmin tarixdə keçirilən iclasda, Şura üzvləri Akademiyanın illik fəaliyyətini, o cümlədən təşkilati tədbirləri və maliyyə durumuna dair hesabatı dinləyərək, təşkilatın növbəti ildə effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün tələb olunan bir sıra qərarlar qəbul ediblər.

Dünyanın müxtəlif bölgələrində ixtisaslaşmış antikorrupsiya qurumlarının formalaşdırılması, bu sahədə faliyyət göstərən peşəkarların treninqi, magistr proqramlarına üzvlərin qəbul edilməsi kimi mühüm qərarlar verilib, tədqiqatların aparılması istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi əsaslı hesab edilib.

Ölkəmiz həmin təşkilata davamlı göstərdiyi dəstək Akademiyanın uğurlu fəaliyyətini təmin edir, habelə beynəlxalq antikorrupsiya işinə əvəzsiz töhvə verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.