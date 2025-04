Boşanmaların ən çox olduğu ölkələrin siyahısı açıqlandı - Azərbaycan...

Dünyada boşanmaların ən çox olduğu ölkələrin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahının ilk sırasında Maldiv adaları gəlir. “Türkiye” qəzetində yer alan xəbərə görə, Boşanma Agentliyinin apardığı araşdırma nəticəsində Türkiyədə boşanma faizi 2,1 olaraq təyin olunub. Bu göstəriciyə görə, Türkiyə 30 ölkə arasında 18-ci, Maldiv adaları isə 5,52 faizlə birinci olub. Qazaxıstan 4,6 faizlə 2-ci, Rusiya 3,9 faizlə üçüncü yerdə qərarlaşıb.

10-luqda Moldova, Çin, Belarus, Nigeriya və Kuba kimi ölkələr də yer alır. Böyük Britaniya siyahıda 29-cu, Almaniya isə 30-cu sırada qərarlaşıb. Azərbaycan siyahıda yer almayıb.

