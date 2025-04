Sabirabad rayonunda faciəvi hadisə baş verib.

Metbuat.az Teleqrafa-a istinadən xəbər verir ki, dünən saat 16 radələrində rayonun Qaragüney kəndinin ərazisində yerləşən “AzOil” yanacaq doldurma məntəqəsinin müdirini elektrik cərəyanı vurub.

Belə ki, Hacıqabul rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Rusif Barat oğlu Qarayev müdir işlədiyi məntəqədə quyuda olan yağış sularını təmizləmək istəyərkən elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

