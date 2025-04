Azərbaycanda at və eşşəklər niyə azalıb? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda atların və eşşəklərin sayında azalma müşahidə edilib. Belə ki, son bir ildə atların sayı 7 faiz, eşşəklərin sayı isə 14 faizdən çox azalıb.

Bəs bu heyvanların azalmasının səbəbi nədir?

Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Akif Nəsirli Metbuat.az-a açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanın daha çox dağlıq və dağ-meşə ərazilərində atların sayı daha çox olur. Bu bölgələrdə atlardan əsasən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilir, xüsusilə daşımalarda yardımçı olurlar:

"Atların daha geniş istifadəsi isə əsasən tərəkəmə camaatı tərəfindən həyata keçirilirdi. Yəni heyvandarlıqla məşğul olan əhali, xüsusilə tərəkəmələr, atlara daha çox tələbat göstərirdilər. Məsələn, 1000 baş qoyunu və 50-60 baş iribuynuzlu heyvanı olan bir şəxs mütləq bir neçə at da saxlayırdı. Hazırda isə hesab edirəm ki, heyvandarlıqla məşğul olan əhalinin, xüsusilə örüş sahələrində yaşayanların sayının azalması nəticəsində atlara olan tələbat da azalıb. Bildiyiniz kimi, son illər ölkədə örüş sahələri maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılıb və saxlanılan heyvanların böyük əksəriyyəti qapalı şəraitdə saxlanılır. Tərəkəmə əhalisi və ümumilikdə fermerlərin atlara olan tələbatı minimuma enib. Nəticədə atlar müxtəlif vasitələrlə dövriyyədən çıxarılır. Məsələn, bir zamanlar Azərbaycandan Qazaxıstana və Türkmənistana at əti satışı ilə bağlı məlumatlar yayılırdı. Bu, əsasən istifadədən çıxan atların diri və ya ölü şəkildə ətlik məqsədlərlə ixrac olunması hesabına baş verirdi".

Ekspertin sözlərinə görə, bu tendensiya qarşıdakı dövrlərdə də davam edəcək:

"Atlara və eyni zamanda eşşəklərə daha çox dağlıq ərazilərdə, xüsusilə su və odun gətirmək üçün ehtiyac vardı. Lakin hazırda həmin ərazilərdə infrastruktur kifayət qədər inkişaf edib, yollar təkmilləşib, kəndlərə qaz və su xətləri çəkilib. Bu da həmin ehtiyacı minimuma endirib. Nəticədə atlarla yanaşı eşşəklərin də sayı azalmaqdadır. Digər bir tərəfdən də çoxalır. Yəni törəyirlər, amma həm də müxtəlif səbəblərdən - xəstəlik, təbii ölümlər və hücumlar nəticəsində bu heyvanlar dövriyyədən çıxır. Əvvəllər bu itkilər təbii artımla bərpa olunurdu. İndi isə ehtiyac azaldığı üçün onların nəsilvermə imkanları da məhdudlaşdırılır".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.