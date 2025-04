AQTA dondurmalara nəzarətə başlayıb? - AÇIQLAMA

Havaların tədricən isinməsi ilə birlikdə dondurmalara olan maraq da artır. Lakin artan tələbatla yanaşı, bu məhsulların keyfiyyəti və təhlükəsizliyi də gündəmə gəlir. Ötən il tərkibində müəyyən nöqsanlar aşkarlanan dondurmalar satışlardan yığışdırıldı. Bəs bu il Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən satışda olan dondurmalara nəzarət başlanıb?

Agentlikdən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, daha çox mövsümi olaraq istehlak olunan dondurmalarla bağlı dövri olaraq mütəmadi qaydada AQTA tərəfindən nəzarət və tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilir:

“Nəzarət tədbirləri çərçivəsində satışda olan dondurmalardan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasında müayinələrə cəlb olunur. Sınaq nəticələrində uyğunsuzluq aşkar edildiyi təqdirdə, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada zəruri tədbirlər görülməkdədir.

Qeyd edək ki, cari dövr ərzində dondurmalarla bağlı istehlakçılardan hər hansı şikayət daxil olmamışdır”.

Agentliyin məlumatında ötən dövr ərzində bu sahədə aparılan yoxlamalar zamanı aşkar edilmiş əsas nöqsanlar açıqlanıb:

- Bəzi məhsulların sınaq nəticələrində aşkar olunmuş uyğunsuzluqlar;

- Bir sıra müəssisələrdə texnoloji ardıcıllıq prisipinə əməl edilməməsi;

- Bəzən məhsulun üzərində olan enerji dəyəri ilə sınaq nəticələri əsasında müəyyən edilmiş enerji dəyəri arasında uyğunsuzluğun olması;

- Bir çox hallarda istifadə olunan xammalların saxlanılması zaman temperatur rejiminə və saxlanma qaydaların əməl edilməməsi;

- İşçilərin gigiyena qaydalarına əməl etməməsi və onların ilkin və dövri tibbi müayinədən keçməməsi.

Açıqlamada qeyd olunub ki, vətəndaşlar qida təhlükəsizliyi sahəsində istehlakçı hüquqlarının pozulması və qanunazidd hallarla rastlaşdıqda, bu barədə “1003-Çağrı Mərkəzi”nə zəng edərək və ya “E-Qidam” mobil tətbiqi vasitəsilə məlumat verə bilər. Müraciət daxil olduqdan dərhal sonra araşdırmalara başlanılacaq və qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

