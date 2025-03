Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yeni layihəsini təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop ulduz bu dəfə sevimli müğənni Samir Piriyevlə bir araya gəlib. Onlar birlikdə “Sənin yanında” adlı mahnını ərsəyə gətiriblər. Sözügedən mahnıya klip də artıq çəkilib.

Xalq artisti duetin anonsunu şəxsi “İnstagram” hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, sənətçilər həmin layihənin bu yaxınlarda təqdim olunacağını bildiriblər.

