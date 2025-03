İş adamı Acun Ilıcalının həyat yoldaşı Ayça Çağla Altunkayadan ayrıldığı iddia edilib. xəbər verir ki,

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki, cütlüyün ayrılıq xəbərlərinin yayılmasına səbəb Ayçanın sosial şəbəkə paylaşımı olub.

Onun paylaşdığı fotolarda barmağında üzüyü olmayıb. Acun llıcalının işlərinin çoxluğu səbəbindən cütlük bu qərara gəlib. Xatırladaq ki, Ayça ilə Acun ötən ilin sentyabrında ailə qurub. Bu Acunun 4-cü evliliyidir.

