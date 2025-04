Vəkilliyə qəbul üzrə şifahi müsahibə mərhələsinin nəticələri məlum oldu

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul üzrə ixtisas imtahanının yazılı test mərhələsindən müvəffəqiyyətlə keçən vəkilliyə namizədlərin peşə yararlılığının yoxlanılması məqsədilə 04.03.2025-19.04.2025-ci il tarixlərində ixtisas imtahanının şifahi müsahibə mərhələləri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şifahi müsahibə mərhələsində 114 vəkilliyə namizəd iştirak edib.

İmtahanların nəticələrinə görə, Vəkillərin İxtisas Komissiyasının peşə yararlılığına dair rəyini alan 104 nəfər vəkilliyə namizəd icbari təlimə buraxılıb.

Qeyd edək ki, vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi aprelin 30-u saat 09:00-da Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında başlayacaq.

Şifahi müsahibə mərhələsini müvəffəqiyyətlə keçmiş vəkilliyə namizədlərin siyahısı

1. Abaszadə Sevda Nizami qızı

2. Abazərov Maqsud Azər oğlu

3. Abbasov Orxan İlqar oğlu

4. Abbasov Rauf İlqar oğlu

5. Abbasov Samir Rafiq oğlu

6. Abuşova Pakizə Müşfiq qızı

7. Allahverdiyev Oktay Səfərbəy oğlu

8. Allahverdiyev Sahib Fəxrəddin oğlu

9. Bayramov Rahim Sirac oğlu

10. Behbudova Aytac Aşura qızı

11. Budaqova Elmira Firuddin qızı

12. Cabbarlı Elşən Firidun oğlu

13. Cəfərzadə Şəhriyar Rəhman oğlu

14. Cumayev Binyamin Vaqif oğlu

15. Dəmirçili İsgəndər Arif oğlu

16. Əhmədov Namiq Natiq oğlu

17. Əliyev Əli Zakir oğlu

18. Əliyev Natiq Abbas oğlu

19. Əliyev Rauf Səxavət oğlu

20. Əliyeva Ləman Vüqar qızı

21. Əliyeva Yeganə Kamil qızı

22. Əlizadə Şahverən Sabir oğlu

23. Əlizadə Şəhriyar Mirhüseyn oğlu

24. Əşrəfova Lamiyə Qəməd qızı

25. Eyyubov Pərviz İsmayıl oğlu

26. Əzizov Əzizxan İman oğlu

27. Fərəcov Elmir Ağaverdi oğlu

28. Fəttahzadə Aysel Ehtibar qızı

29. Hacıyev Gündüz Nizami oğlu

30. Haciyev Samir Rasim oğlu

31. Həsənov Nicat Rafael oğlu

32. Həsənov Orxan Aydın oğlu

33. Həsənova Gülşən Qədim qızı

34. Həzizadə Gülnar Tahir qızı

35. Həzizadə Həzi Rafuq oğlu

36. Hüseyn Əhməd Mirismayıl oğlu

37. Hüseynli Ərtoğrul Ələkbər oğlu

38. Hüseynli Mehriban Qalib qızı

39. İbrahimli Səid Şahniyar oğlu

40. İlyasova Fatma Vaqif qızı

41. İmrani Fəridə Fərhad qızı

42. İsfəliyev Cilovxan Novruzəli oğlu

43. İsmayıllı Ceyhun İlqar oğlu

44. İsmayılov Samir Şahid oğlu

45. İsmayılov Səməd Məhəmməd oğlu

46. İsmayılov Vüsal Baxış oğlu

47. Kamranlı Fərid Elmar

48. Məlikov Anar Hidayət oğlu

49. Məmmədalıyev Teymur Yaqub oğlu

50. Məmmədbəyli Pərviz Zülfüqar oğlu

51. Məmmədov Babək Ələkbər oğlu

52. Məmmədov İbrahim Alim oğlu

53. Məmmədov Namiq Natiq oğlu

54. Məmmədov Qalib Rasim oğlu

55. Məmmədov Şahin Asif oğlu

56. Məmmədov Taleh Məmmədverdi oğlu

57. Məmmədxanlı İradə İbrahim qızı

58. Mənsimov Faiq Mənsim oğlu

59. Mirzəyev Mirzəbəy Tərlan oğlu

60. Musayeva Günay Avdul qızı

61. Mustafazadə Azər Nazim oğlu

62. Nağızadə İlahə Tahir qızı

63. Namazov Emil Vaqif oğlu

64. Nəcəfov Cümşüd Haxverdi oğlu

65. Nərimanlı Sahil Nərimanlı oğlu

66. Nərimanova Səfa Fərman qızı

67. Nəsirov Tural Əlixan oğlu

68. Nəsirova Samirə Şəmsəddin qızı

69. Oruczadə Jalə Afiq qızı

70. Pirəliyev Şirəli Pəhlivan oğlu

71. Qasımov Seymur Rza oğlu oğlu

72. Qasımova Ayişə Elbrus qızı

73. Qasımzadə Cahangir Feyzulla oğlu

74. Qələndərova Elnarə Şahin qızı

75. Qəniyev Sabir Ramazan oğlu

76. Qorxmazzadə Fəridə İslah qızı

77. Quliyev Elşad Eldar oğlu

78. Quliyev Vüqar Fərhad oğlu

79. Quliyeva Samirə İmran qızı

80. Qurbanov Orxan İsrayıl oğlu

81. Qurbanova Günel Bəxtiyar qızı

82. Qurbanova Türkanə Səfayıl qızı

83. Rəhimov Elçin İnqilab oğlu

84. Rəsulova Lalə Vüqar qızı

85. Şahbazlı Şükran Xəlil oğlu

86. Şahməmmədov Samir Vidadi oğlu

87. Şahtaxtinskiy Əziz Məhəmmədhüseyn oğlu

88. Salmanova Lalə Bakir Qızı

89. Səfərli Elvin Elçin oğlu

90. Şəfiyev Sadiq Şaban oğlu

91. Şəfiyeva Aylin İkram qızı

92. Səmədov Əlibala Rafiq oğlu

93. Seyidov Bəhruz Mirbəhlul oğlu

94. Seyidov İlyaz Hacalı oğlu

95. Süleymanzadə Sona Cabir qızı

96. Tatarayev Cəmil Telmanoviç oğlu

97. Vəliyev Vasif Valeh oğlu

98. Vəliyeva Mahirə Mahir qızı

99. Xanbutov Elşən Aleksandr oğlu

100. Xasayzadə Qəmərcan Eyvaz qızı

101. Xələfli Rüstəm Eldar oğlu

102. Yaqubzadə Günel Tahir Qızı

103. Yusifli Nigar Zaur qızı

104. Zeynalova Tənzilə Taryel qızı

