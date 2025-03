Türkiyənin tanınmış aktrisası Filiz Akın vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, türk kinosunun unudulmaz simalarından olan Filiz Akın bir müddətdir müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Nazirlik mərhumun ailəsinə, sənət yoldaşlarına və tamaşaçılarına başsağlığı verib. Yaxın günlərdə dəfn mərasimi ilə bağlı məlumat veriləcəyi bildirilib.

