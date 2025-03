İngiltərə və Rumıniya milliləri qalib gəldi - DÇ-2026

DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin II turunda bu gün daha 6 qarşılaşma baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, K qrupunda İngiltərə yığması Latviya millisini qəbul edib.

G qrupunda Polşa millisi evdə Malta yığması ilə üz-üzə gəlib.

DÇ-2026, seçmə mərhələ

II tur

24 mart

G qrupu

21:00. Litva – Finlandiya – 2:2

23:45. Polşa – Malta – 2:0

H qrupu

23:45. Bosniya və Herseqovina – Kipr – 2:1

23:45. San Marino – Rumıniya – 1:5

K qrupu

23:45. İngiltərə - Latviya – 3:0

23:45. Albaniya – Andorra – 2:0.

Qeyd edək ki, DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində II tura bu gün 6 oyunla yekun vurulacaq.

