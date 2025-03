Rusiyaya məxsus “An-124 Ruslan” yük təyyarəsinin şassisi Minvodı hava limanında eniş zamanı alışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İzvestiya” məlumat yayıb.

Bİldirilib ki, təyyarədə səkkiz nəfərdən ibarət ekipaj olub. Yanğın dərhal söndürülüb və xəsarət alan yoxdur.

