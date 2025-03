Bu oyunun biletləri satışa çıxarıldı

“Neftçi” və “Sabah” komandaları arasında keçiriləcək Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk matçının biletləri bu gün satışa çıxarılıb.

"Ağa-qaralar"ın mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, biletlərin qiyməti sektorlardan asılı olaraq 2, 3, 5, 15 və 20 manatdır.

Biletlər "iticket.az" saytı və qarşılaşmanın keçiriləcəyi “Neftçi Arena”nın kassalarında satılacaq. "Neftçi" - "Sabah" görüşü aprelin 2-də, saat 19:30-da başlayacaq.

Yarımfinal mərhələsinin digər cütünü "Qarabağ"la "Araz-Naxçıvan" formalaşdırıb. Bu komandalar arasında ilk oyun aprelin 2-də, saat 17:00-da "Liv Bona Dea Arena"da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, cavab qarşılaşmaları aprelin 23-də keçiriləcək.

