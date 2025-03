Xəbər verdiyimiz kimi, Novruz bayramını qeyd etmək üçün Tovuzun Xatınlı kəndinə əmisigilə qonaq gedən 42 yaşlı qadın hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, faciəvi şəkildə həyatını itirən Kəmalə Əmrahova həkim-pediatr olub.

K.Əmrahova pediatr kimi Bakıda və Türkiyədə bir sıra klinikalarda çalışıb. O, Azərbaycan Pediatrlar Assosasiyasının üzvü imiş.

