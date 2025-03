Tovuzda Bakı sakini hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az APA TV-yə istinadən xəbər verir ki, 42 yaşlı K.Əmrahova pediatr olub. O, bayram tətilini keçirmək üçün əmisigilə qonaq gedibmiş.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.