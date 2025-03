Uzun müddət Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında çalışmış uroloq-həkim Məmmədağa Məmmədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu gün Bakı şəhərindəki klinikalardan birində vəfat edib.

Qeyd edək ki, mərhumun gəlini Svetlana Məmmədova da 3 gün əvvəl uzun sürən xəstəlikdən sonra 48 yaşında dünyasını dəyişib. S.Məmmədova Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Baş Tibb bacısı vəzifəsində çalışıb.

