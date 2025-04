Ramazanda müqəddəs məkanları 122 milyon müsəlman ziyarət edib

Səudiyyə Ərəbistanı Ramazan ayında müqəddəs məkanları ziyarət edənlərin sayı barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ramazan ayında 122 milyon müsəlman Məkkədəki Məscidül-Haramı və Mədinədə Məscid-i Nəbəvini ziyarət edib. Məscidül-Həram və Məscid-i Nəbəvi İşləri Baş Rəyasət Heyətinin açıqlamasına görə, Ramazan ayında Kəbənin də daxil olduğu Məkkədəki Məscidül-Haramı və Mədinədə Məscidül-Nəbəvini 122 milyon 286 min 712 nəfər ziyarət edib. Ramazan ayında 16 milyon 558 min 241 nəfər ümrə ziyarəti edib.

Bundan əlavə, Ramazan ayında Məscidül-Həramda 75 milyon 573 min 928 müsəlman, Məscidül-Nəbəvidə isə 30 milyon 154 min 543 müsəlman namaz qılıb.

