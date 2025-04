Putin Van Yi ilə görüşdü

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Moskvada səfərdə olan Çinin xarici işlər naziri Van Yi ilə Kremldə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin görüş zamanı bildirib ki, Rusiya tərəfi Rusiya-Çin münasibətlərinin inkişafından razıdır. Putin, “Biz əlaqələrimizin inkişaf yolundan, o cümlədən xarici işlər nazirliklərinin birbaşa dəstəyindən məmnun olduğumuzu bildirmək istərdik" - deyə bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya və Çin bir çox beynəlxalq platformada, o cümlədən BMT, ŞƏT, BRİKS-də uğurla işləyir.

Çinin xarici işlər naziri Van Yi isə bəyan edib ki, Pekin və Moskva arasındakı dostluq münasibətləri var. Onun sözlərinə görə, Çin və Rusiya arasında əməkdaşlıq üçüncü ölkələrə qarşı deyil.

