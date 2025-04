Bakıda 5 maşın yanaraq kül oldu - VİDEO

Binəqədi rayonunda yerləşən obyektdə baş vermiş yanğında həyətdə olan maşınlar da yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-in mətbuat xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 1600kv.m. olan metal konstruksiyalardan ibarət marketə məxsus anbar 650kv.m. sahədə, 50 p.m. elektrik kabeli, anbarın qarşısında dayanmış “Toyota”, “Mercedes”, “VAZ-2107” və “Hyundai” markalı minik avtomobillərinin yanar hissələri və “Opel” markalı minik avtomobilinin dam hissəsi yanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

