Çanaqqala Boğazı bağlandı

Dünən səhər saatlarında Türkiyədə Çanaqqala Boğazında müşahidə olunan sıx duman səbəbindən, gəmi keçidlərində təhlükəsizlik məqsədilə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, boğazın açıqlarında səhər saatlarında təsirini artıran duman, dənizdə görünüş məsafəsinin azalmasına səbəb olub.

Bu vəziyyət, gəmi hərəkətləri üçün təhlükə yaratdığından, Çanaqqala Boğazı Gəmi Nəqliyyat Xidmətləri İdarəsi tərəfindən, saat 06:20-dən etibarən boğazın iki istiqamətli transit gəmi keçidlərinə bağlandığı gəmi kapitanlarına radio elanları ilə bildirilib.

