Misli Premyer Liqasının VIII turunda bu gün "Qarabağ" "Neftçi" ilə qarşılaşacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan derbisi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.
Rəqibindən bir oyun az keçirən olan Ağdam təmsilçisi cari mövsümdə "Sabah"la birgə məğlub olmayan iki komandadan biridir.
Hazırda turnir cədvəlinə başçılıq edən "Neftçi" uğurlu seriyanı davam etdirməyə çalışacaq. "Ağ-qaralar" sonuncu dəfə 5 tur əvvəl məğlubiyyətlə üzləşib.
Turun mərkəzi matçı saat 19:00-da start götürəcək.
Günün ilk oyununda isə "Qəbələ" "Sabah"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. 4 gün əvvəl Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Slaviya"ya (Çexiya) qalib gələn son çempion bu dəfə bölgə kollektivinin müqavimətini qırmağa çalışacaq.
Cari mövsüm cəmi 1 qələbəsi olan "qırmızı-qaralar" isə sürpriz nəticəyə ümid edir. Qəbələ şəhər stadionundakı bu oyun saat 16:00-da başlayacaq.
Turnir cədvəlinə 16 xalla "Neftçi" başçılıq edir. Eyni xala malik iki komanda - "Sabah" və "Qarabağ" kollektivləri müvafiq olaraq ikinci və üçüncü yerdə qərarlaşıblar. 4 xala malik "Qəbələ" isə onuncudur.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, VIII tur
17 oktyabr
16:00. "Qəbələ" – "Sabah"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Namiq Bəkirov.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Rahil Ramazanov.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.
Qəbələ şəhər stadionu
19:00. "Qarabağ" – "Neftçi"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Fərid Hacıyev.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Pərvin Talıbov.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüsyenov.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Şəfa"nı (3:2), "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"ı (2:1) məğlub edib.