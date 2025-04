Sumqayıtdan Bakıya gedən 08:10 qatarı bu adam vurub.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, qatarın qarşısına çıxan şəxs xəsarət alıb.

Onun kimliyi hələlik bəlli deyil. Xəsarət alan şəxs ətrafdakıların köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Əlavə məlumat veriləcək.

