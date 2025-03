Aktrisa Ülviyyə Xalinbəyovanın başına maraqlı hadisə gəlib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəər verir ki, bu barədə Ülviyyə özü instaqramda məlumat yayıb.

Belə ki, o, ad çəkmədən bir şəxsin evinə gələrək ora qara, köhnə qəpik qoyduğunu yazıb:

“İllərdir şizofren əlində qalmışam. Qapımın ağzına qədər gəlib, xalçanı qaldırıb bunu qoymusan. Yaman əziyyət olub. Bu dəfə yağ gətirməyi unutmusan, ya necə?”.

