Xəbər verdiyimiz kimi, Ağsafada "Mercedes" markalı minik maşını idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü 2005-ci il təvəllüdlü Elvin Mamayev ölüb. Ölən sürücü 2005-ci il təvəllüdlü E.Mamayev Bakı Dövlət Universtetinin Qazax filialının tələbəsi olub.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən vəfat edən 3-cü kurs tələbəsi Elvin Mamayevib fotosunu təqdim edir:

