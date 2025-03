Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer və həyat yoldaşı aprelin 2-də Azərbaycana ilk rəsmi səfərə gələcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə görüş keçiriləcək.

Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatla çıxış edəcəklər.

Almaniya Prezidenti səfər çərçivəsində Azərbaycanın müsəlman, xristian və yəhudi dini icmalarının liderləri ilə tolerantlıq mövzusunda söhbət edəcək.

