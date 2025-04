XİN mina qurbanlarının sayını açıqladı

Ermənistan tərəfindən basdırılmış minalar Azərbaycan mülki əhalisinin təhlükəsizliyini və rifahını təhdid etməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu gün Ağdamda daha bir mülki şəxs mina qurbanı olub:

"İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra mina çirklənməsi səbəbindən ümumilikdə 387 azərbaycanlı mina qurbanı olub. İnsanların mina səbəbilə həlak olması və yaralanması gizli təhlükənin davam etdiyini və dağıdıcı olduğunu göstərir".

Məlumatda vurğulanıb ki, davamlı mina çirklənməsi regionda sülh, barışıq və sabitlik üçün əsas maneə təşkil edir:

"Beynəlxalq ictimaiyyəti bu kritik məsələnin həllində əhəmiyyətli siyasi və praktiki dəstək verməyə çağırırıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.