Bu şəxslər üçün pulsuz göz əməliyyatı olacaq - RƏSMİ

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 102-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Oftalmologiya şöbəsinin müdiri, dosent Qurban İsmayılov tərəfindən jurnalistlər üçün ödənişsiz göz əməliyyatları və müayinələr həyata keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə bu barədə Azərbaycan Tibb Universitetinin mətbuat katibi Günal Aslanova məlumat verib.

O bildirib ki, əməliyyatlar aprel ayının 28 və 29-na planlaşdırılıb.

"Əməliyyat və müayinə üçün jurnalistlərin qeydiyyatdan keçməsi kifayətdir".

Ülkər Abdurahmanlı / Metbuat.az

