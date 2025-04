Vinisiusun müqaviləsi dalana dirənib - Mbappe "mane olur"

“Real Madrid” Vinisius Junior ilə müqaviləni uzatmaq üçün danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı ulduzu əldən vermək istəməyən ispan nəhəngi məvacib baxımından klubdakı digər ulduz futbolçuları da narazı salmadan Vinisiusla yeni müqavilə imzalamaq istəyir. Məlumata görə, “Real Madrid” komandadaxili maaş balansını pozmaq istəmir. Bildirilir ki, “Real” Vinisiusun məvacibini komandanın ulduzları olan Bellinqhem və Kilian Mbappeni narahat etməyəcək səviyyəyə yüksəldə bilər. Vinisiusun daha çox məvacib tələb etdiyi barədə iddialar var.

Qeyd edək ki, Vinisius Juniorun “Real Madrid”lə müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. Futbolçunun adı Səudiyyə Ərəbistanı klubları ilə hallanır. O, bu mövsüm "Real Madrid"in heyətində 18 dəfə fərqlənib və 11 məhsuldar ötürmə edib.

