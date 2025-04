Salah bu klubla razılığa gəldi

"Liverpul" klubu Məhəmməd Salahla müqavilə müddətini uzatmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında danışıqlar məhsuldar keçib. “Footmercato”nun məlumatına görə, klub futbolçunun tələblərini qəbul edib. Bildirilir ki, Salah uğurlu çıxış etdiyinə görə, "Liverpul" rəhbərliyi onu heyətdə saxlamaq istəyir. Buna görə futbolçuya güzəşt edilib və onun tələbləri qəbul edilib.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Salah üçün Səudiyyə Ərəbistanı klublarından təkliflər irəli sürülüb. Avropa klublarının da onun xidmətində maraqlı olduğu iddia edilir. Salah bu mövsüm 43 matçda iştirak edib və 32 dəfə fərqlənib.



