Zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artdı

Myanmada martın 28-də baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3 085-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 4 714 nəfər yaralanıb, 341 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur.

Xatırladaq ki, martın 28-də Myanmada güclü zəlzələ baş verib. Müxtəlif məlumatlara görə, onun maqnitudası 7,7-7,9 arasında dəyişib. Bunun ardınca 6,4 maqnitudalı ikinci zəlzələ də baş verib.

Myanmada bir həftəlik milli matəm elan edilib. Ölkənin dövlət bayrağı aprelin 6-dək yarıya qədər endirilib.

