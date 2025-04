Azərbaycanın daha bir yunan-Roma güləşçisi, Qurban Qurbanov Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 82 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı macarıstanlı rəqibi Erik Silvassini məğlub edib.

Görüşdə hesabı ilə qalib gələn Q.Qurbanov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

