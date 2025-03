Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Fazil Talıbova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, Fazil Talıbovun atası Həbib Talıbov 70 yaşında dünyasını dəyişib.

O, bir ildən çox idi ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

