Hamı 12 yaşlı bu məktəblidən danışır - VİDEO

Naxçıvana gələn almaniyalı turistin 12 yaşlı Nübar Tağıyeva tərəfindən ingilis dilində məlumatlandırılması son günlər sosial şəbəkələrdə maraqla paylaşılır.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, videoda məktəbli qız turistə Naxçıvanın rəmzi sayılan İlandağ (Haçadağ) haqqında geniş məlumat verir.

Nübar deyir ki, almaniyalı turisti məlumatlandırması gələn qonağın da marağına səbəb olub.

Nübar ingilis dilini Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəznində fəaliyyət göstərən beynəlxalq Məktəbdə öyrənir və gələcək üçün böyük məqsədləri var.

Nübarın kiçik bacısı da ingilis dilini yaxşı şəkildə öyrənib. Ən böyük dəstəkçiləri isə anaları Səhnə Tağıyevadır.

Qeyd edək ki, Nübarın ingilis dilində sərbəst danışması, turistə böyük həvəslə cavab verməsi sosial şəbəkələrdə izləyicilər tərəfindən də böyük maraqla qarşılanıb.

