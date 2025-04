Ukraynanın Poltava vilayəti azərbaycanlılar Konqresinin sədr müavini Mütəllim Barat oğlu Babayev həlak olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, 1957-ci il təvəllüdlü, əslən Azərbaycanın Bərdə rayonundan olan M. Babayev aprelin 5-i axşam radələrində Poltava vilayəti ərazisində, Kremençuk yolunda idarə etdiyi avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olub.

Azərbaycanlı Poltavada dəfn olunacaq.

