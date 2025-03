Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, final matçında NTD və “Gəncə” komandaları üz-üzə gəlib. Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 81:72.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm “Neftçi” bu titula sahib çıxıb.

