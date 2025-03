1993-cü ildə ermənilərin qətlə yetirdiyi 5 yaşlı oğlu Nicatı oynadığı alça ağacının dibində dəfn edən Ağdam sakini Xəqani Əliyev doğma yurduna qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1993-cü ilin iyulunda oğlunu və qayınatasını itirən Xəqani Əliyev 1 il 5 ay erməni əsirliyində qalıb. Əsirlikdən qaçmağı bacaran Əliyev oğlunun məzarını 2021-ci il aprelin 10-da tapıb.

Daha ətraflı videoda:

