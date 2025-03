“Qarabağ”ın futbolçusu Toral Bayramovun ikinci övladı qız dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçunun xanımı Nəzrin Bayramova instaqram hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, cütlüyün Havin adlı bir qızı var.

