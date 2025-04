"Mançester Siti"nin futbolçusu Kevin De Bruyne "İnter Mayami"yə transfer ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, De Bruyne karyerasını MLS-də davam etdirmək istəsə, David Bekhemin klubunun yarımmüdafiəçi ilə eksklüziv danışıqlar aparmaq hüququ var. ESPN xəbər verir ki, çempionatın qaydalarına görə, klublar istənilən vaxt danışıqlar üçün siyahısında beşə qədər oyunçu əlavə edə bilər.

De Bruyne bu mövsüm "Mançester Siti"nin heyətində 32 oyunda 4 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

