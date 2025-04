UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk matçlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.

“Real” səfərdə “Arsenal”ın qonağı olacaq. “Bavariya” isə doğma meydanda “İnter”lə üz-üzə gəlib.

UEFA Çempionlar Liqası

1/4 final, ilk oyunlar

8 aprel

23:00. “Arsenal” (İngiltərə) – “Real” (İspaniya) 3:0

23:00. “Bavariya” (Almaniya) – “İnter” (İtaliya) 1:2

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsində daha iki oyun sabah baş tutacaq.

