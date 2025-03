Aprelin 1-də təhsil müəssisələrində həftənin 5-ci gününə aid dərslər tədris olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədovun Qərarına əsasən, 2025-ci il 27 və 28 mart iş günləri ilə müvafiq olaraq 10 mart və 1 aprel istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib.

Bu səbəbdən aprelin 1-i təhsil müəssisələrində həftənin 5-ci gününə aid dərslər tədris ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.